Covid-19: Líder de audiencia

Me encantaría hacerle una entrevista al virus. Pero no al Covid-19, sino al virus de la gripe común. Preguntarle qué siente al no salir en las noticias, o que piensa al volver a ser de nuevo un vulgar e invisible bichito.

El coronavirus ha infectado la actualidad. Ha eclipsado la realidad contagiando toda información posible… Coronavirus y el deporte, coronavirus y la economía, coronavirus y el turismo, coronavirus y los velatorios, coronavirus y la música, coronavirus y la escuela, coronavirus y los chistes, coronavirus y la política…