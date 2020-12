Covid-19: ¿Sería buena idea el ‘pasaporte de inmunidad’?

scaliger via Getty Images

Un siglo después de la gripe española, estamos mejor preparados frente a una pandemia, pero no hemos podido evitar miles de muertes. Nos encontramos ante un constante aumento de los contagios que amenaza con colapsar nuestro sistema sanitario y frente a una economía en recesión.

Parecería sensato identificar a aquellos afortunados que ya no se encuentran en riesgo de ser infectados y concederles además un “pasaporte covid”. Podríamos además otorgarles ciertos privilegios, facilitar su movilidad o permitirles desempeñar trabajos con un mayor riesgo de exposición al virus.

El pasaporte de inmunidad

Dado que una PCR puede dar falsos negativos, ¿cada cuánto tiempo tendríamos que repetirla (a un coste de unos 80 euros) para estar seguros de que realmente no podemos contagiar? Además, ¿cuándo podemos afirmar que una persona es inmune al coronavirus? ¿Y cómo podemos afirmar que no puede seguir contagiando?

Inmunidad tras la infección

Sin embargo, ¿podemos confirmar que somos inmunes al virus tras haber superado una infección o habernos vacunado? Es importante saber que una parte de los linfocitos B no desaparecen con el virus o la vacuna, sino que se transforman en células de “memoria”.

Estas nos “recuerdan” qué virus nos ha infectado y evitan que lo haga de nuevo. A medida que pasa el tiempo, si no tenemos un nuevo contacto con el virus, podemos perder esta memoria humoral. De esta forma, nuestros anticuerpos podrían ser indetectables en los test.

¿Estamos entonces desprotegidos?

Actualmente, no existe ninguna prueba rápida que detecte esta inmunidad celular. Por lo tanto, un resultado negativo en un test de anticuerpos no implica necesariamente que estemos desprotegidos frente a la covid-19.

Inmunidad y contagios

Es común escuchar que si una persona es inmune no puede contagiarnos. Sin embargo, haber sido infectados o vacunados y dar positivo en un test de anticuerpos, no garantiza que seamos inmunes a la infección.

Por otro lado, no todos los anticuerpos son eficaces. Sólo si somos afortunados, nuestros linfocitos B habrán fabricado anticuerpos capaces de neutralizar las “llaves” que el virus utiliza para entrar en nuestras células.

Asimismo, una persona vacunada, quizás esté protegida frente a la patología de la covid-19, pero eso no significa que no pueda transmitir el virus. Todavía no sabemos quién será más rápido, si el virus multiplicándose o el sistema inmunitario eliminándolo.