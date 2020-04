Covid-19 y 5G: Llamando a la Tierra

Si no nos planteamos los orígenes de las repercursiones negativas de cualquier conflicto, síntoma o acontecimiento, difícilmente podemos repararlo y situar unas bases sólidas de referencia. Sabemos que tarde o temprano se anunciará la cura del Covid-19, pero en el contexto y el medioambiente donde se nos condena a vivir, si no nos replanteamos el lugar que ocupa la salud en nuestra sociedad, estoy convencido de que la naturaleza nos seguirá golpeando. Vivimos en un mundo donde las élites políticas sobreviven sometidas a los intereses de las élites económicas haciéndonos creer, ambas, que actúan por nuestro bien. Si así fuera, se tomarían muchas más medidas de prevención que de urgencia, y se contemplaría la salud por encima de los intereses de las grandes industrias.

Al mismo tiempo, los medios de comunicación continúan difundiendo todas las bondades que esta tecnología promete: automóviles autónomos, gran velocidad de transmisión de datos (20 veces más rápido que el 4G), Internet de las cosas, realidad virtual aumentada, casas y ciudades “inteligentes”, etcétera. En esa misma línea, existen estudios científicos, la gran mayoría de ellos subvencionados con millones de euros por la industria de telecomunicaciones, que constatan falta de pruebas acerca de los efectos perjudiciales del 5G. ¿Alguien se acuerda de algún científico que nos advirtiera de los efectos dañinos del tabaco en los años 50? Con el argumento de que se transmite mediante ondas electromagnéticas no ionizantes, aseguran que no dañan ni perjudican las células, pues no las calientan.

Por la urgencia que representa, seguimos enfocados en el síntoma (Covid-19) y sus repercusiones, encerrados en nuestras casas y empleando internet para todo. En estos días se multiplica la dependencia hacia los dispositivos tecnológicos: virus y tecnología convergen. Si algo hemos podido concienciar en las últimas semanas es que vivimos en un mundo acelerado y sobreexcitado que sistemáticamente le falta el respeto a la naturaleza. El 5G nos va a poner carreteras para que corramos todavía más de lo que ya corríamos, y para que seamos más los que corremos en ellas. Necesitamos prevenirnos, como sociedad, de artilugios y sistemas promovidos por industrias a las que les importa un comino la biología, la salud humana y la vitalidad del planeta. ¿Cómo puede ser que las autoridades políticas y sanitarias no hagan nada al respecto? No pueden decir que no lo saben. ¿Para cuándo la próxima catástrofe sanitaria, económica y social? Tenemos derecho a la salud y a vivir en medioambientes sanos. Las pandemias se previenen preservando un sistema inmunológico fuerte que pueda responder y defenderse ante cualquier circunstancia adversa. Recordemos que los virus ingresan en las células con la misión de no ser eliminados por el sistema inmunológico de quien infectan. La epidemiología es un recurso a considerar, pero para cuando es demasiado tarde.

Con este panorama, los robots humanoides que pronto introducirán en el mercado estarán bastante más preparados que nosotros para sobrevivir en este mundo. Evidentemente tenemos que convivir con la tecnología, pero con sensatez y en equilibrio: la biología está antes que la tecnología. La enfermedad de la naturaleza del hombre es el reflejo de una sociedad que vive de espaldas a su naturaleza y en conflicto con ella. No se trata de una guerra contra el virus, se trata de una reconciliación con la vida y con todas sus manifestaciones. Que lo urgente no nos tape lo importante. Lavarse las manos no va a ser suficiente.