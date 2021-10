Por qué al hacernos adultos vamos perdiéndola y otras claves sobre la creatividad

Creatividad y creatividad

En el libro, la doctora habla de dos tipos de creatividad, que distingue escribiendo la palabra con C mayúscula y con c minúscula: “Es mi forma de intentar explicar que la creatividad en neurociencia se define como un proceso cerebral que produce algo nuevo, original, que también es beneficioso, a veces útil, práctico, de valor, para la comunidad”.

Para ella, la creatividad con c minúscula es la individual y pone un ejemplo: “Voy a casa, no sé muy bien qué voy a cenar, tengo un hambre que me muero y cojo lo primero que pillo y resulta que surge un plato espectacular”. Según explica, eso beneficia al individuo pero no es Creatividad “como el Guernika, que ha hecho que progrese la sociedad”. Sin embargo, no es nada desdeñable: “La c minúscula creo que es vital, la creatividad nos ayuda en nuestro día a día a cada uno a resolver problemas”.