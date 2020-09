Crecí creyendo que la Tierra era plana y que Satán plantó fósiles de dinosaurio para poner a prueba nuestra fe

Cuando cumplí 21, mi fe se terminó de descoser. Estaba trabajando en un campamento de verano en Canadá y los jóvenes inscritos eran casi todos judíos que creían de forma ferviente en su Dios. Eran personas bondadosas, amaban al prójimo y no me entraba en la cabeza que tuvieran que ir al infierno por haber nacido en otra religión.

Así pues, estudié Apología cristiana para aprender a defender el cristianismo con argumentos racionales, pero me acabé encontrando con más aspectos problemáticos en mi fe, como las contradicciones entre los evangelios, la falta de pruebas arqueológicas y la fuerte influencia de la mitología griega en la Biblia.

Cuando volví a casa, confesé mis dudas en mi parroquia y me trataron como a una hereje. Dolió más de lo que soy capaz de describir, ya que eran mi segunda familia. Me fui de allí y viajé a Sudamérica, donde aprendí español y busqué nuevas respuestas y perspectivas. No llegué a encontrarlas. Ahora que soy agnóstica, no me perturba ser consciente de que jamás encontraré respuestas.

En momentos críticos, como cuando un coche se acerca a mí a toda velocidad, rezo instintivamente mientras corro, aunque ya no creo que haya una entidad superior escuchándome. También, cuando tengo ansiedad, me pongo a recitar versículos de la Biblia por costumbre, una herencia de mi vida anterior.

No lamento mi crianza. Me hizo enamorarme de la literatura y de la música y me dotó de un profundo conocimiento de la cultura judeocristiana. De hecho, el mundo secular podría sacar provecho de la importancia de la introspección y del sentido de comunidad para aprender a descansar en esta vida frenética.

Mi padre me sigue invitando a ir a la Iglesia con la esperanza de que vuelva al buen camino. A veces sigo asistiendo de forma pasiva. Ya no necesito un salvador y esa verdad me ha hecho libre.

Lara Joan es escritora y periodista.

Este artículo fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Reino Unido y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.