Niñas de Alcàsser: la grabación que desmontaría la versión alternativa del crimen

Dinero a cambio de la prueba fundamental

Pese a las presiones, Blanco nunca hizo entrega de ese vídeo y todos los testimonios apuntaban a que era un farol para sustentar una gran mentira. El productor Ramón Campos, artífice del documental de Netflix sobre el caso, llegó incluso a ofrecer 60.000 euros a Blanco por mostrarle dicha cinta de vídeo. En una conversación entre ambos a la que ha tenido acceso El Confidencial, el productor Campos le pide que dé un golpe en la mesa. “Tú no hace falta que salgas, pero que yo pueda ver esa cinta y decir a cámara: Es verdad, Juan Ignacio Blanco tiene una snuff movie con Desirée, Miriam y Toñi con gente famosa. Yo necesito eso, o no puedo justificar a Netflix pagarte 50.000 euros. Ni siquiera te pido mostrarla al público”, le dice. Blanco parece acceder, aunque va soltando evasivas a lo largo de la conversación. “Cinta hay, eso no lo dudes”, le llega a decir.