Buckingham: la peor crisis en 85 años de una institución inmunizada pero viejuna

Victoria Jones - PA Images via PA Images via Getty Images La reina Isabel, rodeada de la familia real, en el balcón del Palacio de Buckingham Place, en junio de 2019.

Las crisis son oportunidades, dicen los libros de autoayuda. Suponen un momento de peligro pero, a la vez, pueden abrir nuevas vías que nunca se habrían explorado sin mirar antes al abismo. Pues eso es lo que tiene por delante la Casa Real británica, un cirio como no se ha visto en la institución en 85 años y una ocasión para remozarse, enmendarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Su ortodoxia -a veces ortopédica, paralizante- y su desconexión con el nuevo siglo están en la base de su problema y la entrevista de los duques de Sussex de la pasada semana no ha hecho más que sacarlo a la luz.

Las acusaciones de racismo y de falta de sensibilidad ante una emergencia de salud mental (de una embarazada, para más inri) han llevado a la propia Isabel II a anunciar que serán abordadas de forma “muy seria por la familia en privado”, pues son “muy preocupantes”. Han demostrado que, más allá de las desavenencias propias de cualquier gran familia, hay un poso viejuno en la institución en la que manda la misma señora desde hace 69 años, que la aleja de la calle, más aún de las nuevas generaciones, y que necesita ser revisado.

Lo dicen las encuestas: en una elaborada por YouGov al calor de la polémica entrevista de Oprah Winfrey, casi el 60% de los jóvenes de 18 a 24 años mostraban su simpatía por los duques, a quienes creen que se ha tratado de forma injusta, frente al 80% de los mayores de 65 que no los pueden ver. El analista Owen Jones explica en The Guardian que los jóvenes no demuestran una reverencia nacionalista y patriótica hacia la Casa Real, que sus inseguridades económicas los hacen poco propensos a aplaudir fastos y gastos, que esta generación está marcada por la lucha de las mujeres y las minorías y que eso está redundando en un mayor apoyo a la izquierda o el centro-izquierda, más inclinada a debatir, si no la república, sí al menos un nuevo modelo de monarquía.

Justo Meghan vino a suponer una promesa de modernización, pero se ha topado con los gruesos muros de Buckingham. ¿Porque fue demasiado deprisa, porque quiso ir demasiado hondo, porque fue demasiado poco realista? Todo a la vez. No era la más querida, ni de lejos, pero ahora, con sus acusaciones, ha abierto la brecha definitiva para el debate.

Una materia sensible

La crisis de los royals se suma a los dos o tres últimos años de escándalos, del príncipe Andrés bajo la lupa por supuesto abuso de menores a la salida progresiva de Harry y Meghan de la institución. Todo mostraba ya algunas de las fallas que hay que resolver: quién tiene que componer la Casa Real y para qué, a qué códigos debe atenerse, cuán abiertos pueden ser los protocolos de un bloque milenario, cuán humanos y actuales han de ser y cuánto de esa humanidad y actualidad pueden o deben mostrar.

Sin embargo, ha entrado en juego un elemento sensible, nunca antes tenido en cuenta, que puede acelerar los cambios: la xenofobia, la falta de empatía con el diferente. “La entrevista nos hace pensar que quizá no es sólo una crisis monárquica, sino una crisis de nuestra sociedad”, escribe el The Independent. Lo afirma hasta Michelle Obama, exprimera dama de EEUU: “La raza no es una construcción nueva en este mundo para las personas de color, por lo que no fue una completa sorpresa escuchar los sentimientos (de Meghan) y cómo los expresaba”.