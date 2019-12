La crisis climática está amenazando nuestro trabajo, y muchas empresas no quieren verlo

Sin embargo, esta asistencia se distribuye muchas veces de forma desigual y no logra impedir que ciertos grupos de población vulnerables no se puedan beneficiar de igual modo. Por ejemplo, así como un estadounidense medio que ha sufrido un desastre natural percibe 26 dólares al año por parte del gobierno federal, un indígena solamente percibe 3 dólares al año, según High Country News. También hay pocas medidas legales para impedir que los empleadores penalicen a sus empleados si no van a trabajar después de sufrir un desastre natural, lamenta Emsellem.

Denise Diaz, directora ejecutiva de la organización de defensa Central Florida Jobs with Justice, comenta que aunque hay pocas empresas en Florida Central que cuenten con políticas en caso de desastres naturales, ha detectado un cambio cultural en la región desde que el huracán Irma asoló el estado hace dos años.

Antes de la llegada del huracán Dorian de este año, más negocios ajustaron sus agendas o cerraron pronto para darles a sus empleados tiempo suficiente para aprovisionarse de suministros y prepararse para la inminente tormenta. Esta medida también es beneficiosa para la empresa. Los expertos en gestión de emergencias sostienen que darles suficiente tiempo a los empleados para prepararse para un desastre natural les permite estar mejor equipados y así volver antes al trabajo, una vez concluido el desastre, según explica Diaz.

Diaz considera que la planificación empresarial será una tarea fundamental en Florida de cara a los próximos años. Este año, parece que todas las semanas surgía la amenaza de un nuevo huracán en el estado. Establecer planes y políticas formales podría ayudar tanto a las empresas como a sus trabajadores a sobrellevar mejor esta nueva ‘normalidad’ climática.