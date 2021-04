Por qué la crisis del coronavirus en India pone en riesgo al mundo entero

El exdirector de la Acción Sanitaria en Crisis de la OMS, el epidemiólogo Daniel López Acuña , se remonta a los orígenes de esta crisis para explicar lo que puede provocar en territorios como Europa. India está ahogándose por un “triple fenómeno”. El primero es “el surgimiento de la variante india, que es más contagiosa, más agresiva y puede entrañar un riesgo de dejar inefectivas las vacunas que hasta ahora se han elaborado para el covid”. El segundo, un “colapso sanitario” porque las infraestructuras no tenían “la capacidad de asimilar una crisis de esta magnitud” y ahora se ve, por ejemplo, el lastre de que no haya un acceso universal a la salud, cuando faltan camas, medicamentos y oxígeno, cuando todo “suma” y lleva a una mayor mortalidad. Y el tercero, “el problema de la baja tasa de vacunación”, que paradójicamente ocurre en un país “que produce vacunas pero que no usa las vacunas en el propio país, sino para exportar”. Apenas un 1,7% de la población está ya completamente vacunada.

No sólo es un drama para los 1.366 millones de habitantes del país, sino que semejante caos supone un riesgo para el mundo, esperanzado en la inmunización: porque se pueden extender los contagios, porque pueden propagarse dos variantes desconocidas hasta ahora y tremendamente resistentes y contagiosas y porque el sistema de producción de vacunas puede verse alterado, siendo como es India la llamada “fábrica de vacunas del mundo”.

La situación de India es terrorífica. Cada día, cuantifica 360.000 contagiados de coronavirus -que ya suponen un 40% de todos los nuevos casos del planeta- y 3.300 fallecidos, en un suma y sigue que parece no tener control. Los hospitales están completamente sobrepasados, no hay vacunas y ni siquiera un lugar donde quemar a los muertos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que el problema es mayor, porque no se están conociendo todas las cifras reales del impacto del virus en el país, a juzgar por las estampas de colapso en los centros sanitarios, de la gran cantidad de ciudadanos de los que no hay constancia porque no son tratados ni diagnosticados por esas carencias de atención. A todo eso, recuerda el doctor hispanomexicano, se suma el “gran problema” de la pobreza, el hacinamiento y la alta densidad de población en buena parte de los núcleos afectados, como las regiones de Maharashtra o Nueva Delhi. Una “vulnerabilidad estructural” de muchos años.

Más que conmoción y solidaridad

En el resto del mundo, esta coyuntura debe provocar, además de olas de humana compasión y de solidaridad, cierto miedo. Sin alarmismos, el riesgo es real. El virólogo belga Marc van Ranst es muy rotundo al afirmar que hay que tomar medidas “duras” y “cerrar lo que sea necesario” para ponerle freno. Por tres razones: porque el riesgo de propagación “es grande, como grande es la población del país y su interconexión con el mundo”, porque las variantes, “aunque aún haya dudas sobre su verdadero comportamiento, parecen más transmisibles y con más resistencia a los anticuerpos” y “no se les puede dar la oportunidad de mutar más”, y porque “si India no está estabilizada, peligra el sistema de vacunas mundial, muy dependiente de grandes productores como dicho país”.

Es una lectura en la que coincide López Acuña. Si se escapan, por así decir, estas dos cepas nuevas, las llamadas doble y triple mutante, “hay riesgo de extensión al resto del mundo”, con que pueden pasar a ser también variantes dominantes en otros territorios, “lo que dé lugar a nuevos tipos de casos, a una infección intensificada o a contagios aumentados” y, con el riesgo de que “no sea eficazmente neutralizada por las vacunas”.

“Mientras más prolifere la pandemia en países como India o Brasil, tendremos este reto de las nuevas variantes que, por un lado, introducen una ruptura del equilibrio que hemos logrado para controlar al virus y, por otro lado, ponen en entredicho o amenazan la eficacia de las vacunas”, resume.

Vacunas que pueden retrasarse más de la cuenta, en esta cadena de contratos incumplidos que arrastramos desde principios de año, porque justamente el Serum Institute of India, la mayor institución del mundo en producción de viales, no puede mandar lotes fuera de sus fronteras por la orden dada por el Gobierno para que se frenen las exportaciones y todo lo que se genere se quede en casa y se inyecte a los nacionales. Nada que no haya hecho ya la Unión Europea, sin ir más lejos.

Y, alejando el foco de Occidente, el problema es grave también porque de India parte un buen porcentaje de las vacunas que Naciones Unidas destina al programa Covax, por el que reparte dosis a los países menos prósperos. Los más pobres dependen también de que el flujo de viales se recupere. “El gran problema es que hemos adoptado una actitud y una política nacionalista, de estado-nación, de protección de mi territorio y mi universo, en vez de ver cómo tener más vacunas, con más flexibilidad y para quienes más lo necesitan”, se duele López Acuña.