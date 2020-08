La crisis del coronavirus pasa factura a la moda 'low cost'

La necesidad de un cambio en el modelo de producción

En los últimos años las voces contra el modelo de negocio y la producción masiva de las marcas low cost no han dejado de aumentar, especialmente desde que en 2015 se estrenó el documental The True Cost. La realidad detrás de los precios asequibles son habitualmente salarios ínfimos, durísimas condiciones de trabajo y una huella considerable en el planeta.

“Para los jóvenes de hoy en día la moda no es tanto llevar las tendencias sino tomar decisiones que reflejen sus valores personales”, explica Kati Chitrakorn, editora de marketing de Vogue Business, al diario The Guardian. El periódico británico recoge un estudio de la Royal Society for the encouragement of Arts, Manufacturers and Commerce (RSA) que señala que el 35% de las mujeres encuestadas se ha propuesto comprar menos ropa en el futuro.