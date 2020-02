Crisis en Alemania: cuando pactar con la ultraderecha se paga caro

Alemania no se anda con melindres con la ultraderecha. Desde hace años, cuando comenzó a despuntar no sólo en lo social sino también en lo político, las formaciones demócratas han ido tejiendo un cordón sanitario que impide que estos radicales accedan a las instituciones, toquen poder, contaminen con sus ideas la gestión de los problemas diarios de los ciudadanos.

Un muro firme, sin agujeros, eso ha sido siempre... hasta la pasada semana, cuando un mandatario con ansia de sillón se olvidó de ese compromiso esencial y pactó con ellos, con la Alternativa para Alemania (AfD). Ahí comenzó una crisis política nacional que, este lunes, ha acabado estallando en el partido de la canciller, Angela Merkel, dejando a la mandataria y a su CDU sin sucesora. Annegret Kramp-Karrenbauer ha acabado pagando caro la cesión de uno de los suyos a los ultras.

Turingia, la clave

Asistimos al efecto de la onda expansiva de una explosión que tiene ya varios días. La elección por sorpresa al frente del land de Turingia de un candidato liberal con el apoyo de la ultraderechista AfD y del partido del Gobierno, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) causó un verdadero terremoto, porque rompía con ese acuerdo común de no colaborar con los fascistas. El ascenso de Thomas Kemmerich, que la prensa local llamó de inmediato la “ruptura del tabú”, no sólo era escandaloso en sí mismo, sino que ocurría en un territorio donde más radicales son los líderes de la AfD.

La CDU) el partido de Merkel, se había fijado como principio no tener coaliciones ni ningún tipo de apoyo con la AfD, pero tampoco con La Izquierda (Die Linke). Ese principio llevó a la formación a un dilema tras las elecciones regionales de Turingia del pasado día 5 de febrero, ya que La Izquierda había sido el partido más votado, seguido por AfD.

Con su discurso nacionalista y antimusulmán, la AfD desbancó a la Unión Demócrata Cristiana como segunda fuerza más votada en Turingia en las elecciones de octubre. Die Linke ganó los comicios pero no obtuvo suficientes escaños para reeditar la coalición de Gobierno con el SPD y Los Verdes. El liberal Kemmerich, que tan sólo contaba con cinco diputados en la cámara regional, negoció entre bambalinas y fue finalmente elegido tras dos votaciones infructuosas. Al final, se impusieron los liberales, con la muleta ultra y la conservadora. De inmediato, la líder de la CDU y sucesora de Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, aseguró que lo ocurrido “va claramente en contra de las recomendaciones, las demandas y las solicitudes del partido”. “Ahora tenemos que hablar sobre si unas nuevas elecciones no serían la salida más limpia para esta situación”. Dejó claro que se habían saltado a la piola las directrices del partido en Berlín y que esa no era la postura oficial de la CDU.

Al día siguiente, Thomas Kemmerich anunció su dimisión, en mitad de una tormenta de críticas de los suyos y de sus aliados. Hay que ir a nuevas elecciones, dijo, porque “no hubo una cooperación con la AfD, no la hay y no la habrá”, señaló, una vez claro que con los radicales no se puede ceder nunca. Acusó a la Alternativa para Alemania de haber causado la crisis con “un truco pérfido”, del que no dio detalles.

Merkel tuvo que intervenir públicamente desde Sudáfrica, con un mensaje mucho más contundente. No sólo echó, el sábado, al comisario del Gobierno para los Estados regionales del Este de Alemania, Christian Hirte, que en Twitter se había felicitado del voto en Turingia, sino que dijo que ese apoyo había sido “imperdonable”.

“La elección de este primer ministro ha sido un proceso único que ha roto con una convicción básica para la CDU y también para mí, “no se deben ganar mayorías con la ayuda de Alternativa para Alemania. (...) Ha sido un mal día para la democracia. Un día que ha roto con los valores y convicciones de la CDU. Y ahora hay que hacer todo lo posible para que quede claro que esto no se puede reconciliar de ninguna manera con lo que la CDU piensa y hace”, afirmó.