Podemos descarta romper el Gobierno a pesar del enfado por el Sáhara y las medidas económicas

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

Tras semanas de divergencias, el espacio de Unidas Podemos vuelve a estar cohesionado. Yolanda Díaz e Ione Belarra van en la misma línea en estos momentos: indignación por el giro en el Sáhara occidental, ambición en medidas como el impuesto a las eléctricas, rechazo al aumento del gasto militar al 2% del PIB y sensación de que el PSOE les está escorando en la toma de decisiones. Pero también comparten, a pesar de todo esto, otra idea trascendental: no romper la coalición y seguir dentro del Gobierno.

El malestar de Unidas Podemos con el ala socialista es evidente, especialmente desde el pasado viernes por la tarde. No se les informó de la carta de Pedro Sánchez al rey de Marruecos y del apoyo al plan autonomista de Rabat para el Sáhara occidental, un tema especialmente sensible para la izquierda española.

“Opacidad” e “incoherencia” son las palabras que más repiten los ‘morados’ durante estas horas y dejan claro que es el presidente del Gobierno el que debe dar “explicaciones” sobre este giro. Estas ideas las han trasladado en el mismo sentido en público Díaz como Belarra. La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos volvía a insistir este miércoles por la mañana en los pasillos del Congreso antes de la sesión de control: se trata de un “giro injustificable” y no responde “de ninguna manera” al sentido de la coalición progresista. “El foco tiene que estar en quien ha producido ese giro y que nadie entiende”, ha enfatizado. ¿Pero van a romper el Gobierno? No. La ‘morada’ insiste en que esa opción no está sobre la mesa y que sería irresponsable en estos momentos.