Cristiano Ronaldo estalla tras su nuevo positivo: "Las PCR son una mierda"

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Ronaldo, con los colores de la Juventus

CR7 siempre da que hablar: en el campo, fuera de él y donde quiera. El positivo por coronavirus del jugador de la Juventus ha servido para llenar titulares en todo el mundo, pendiente de si podría llegar al duelo de Champions contra el Barcelona este miércoles.

Sin embargo, un nuevo positivo confirmado por una prueba PCR ha desterrado cualquier opción. Cristiano Ronaldo será baja en el duelo estrella de la jornada, algo que no le ha sentado muy bien.

Tras el último test positivo, Ronaldo ha compartido una nueva imagen en su Instagram, sonriente y con un mensaje de ánimo: “Me siento bien y sano”, escribe junto a un “Forza Juve” y un hashtag de apoyo a su equipo.

Hasta ahí todo normal, pero en un mensaje posterior, CR7 estalló por la importencia de no poder jugar: “PCR is bullshit” (Las PCR son una mierda), un comentario que ya no aparece en su post pero que se llenó de inmediato de ‘me gustas’ y reacciones en su apoyo.