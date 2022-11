Cristiano Ronaldo habla por primera vez sobre la muerte de su hijo

Preguntado acerca de cómo conjugó el duelo por su bebé al tiempo que celebraba el nacimiento de su hija, CR7 respondió: ”A veces trato de explicarles a mi familia y amigos más cercanos que nunca me sentí feliz y triste al mismo tiempo. Nunca. Es difícil de explicar. No sabes si vas a llorar o a sonreír, porque es algo ante lo que no sabes cómo reaccionar, no sabes qué hacer”.