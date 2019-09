Cristiano Ronaldo rompe a llorar en plena entrevista: "Nunca había visto ese vídeo"

El futbolista lamenta que no conoció al 100% a su padre porque era alcohólico y era difícil. “Nunca tuve con él una conversación normal”, se sincera.

“Nunca vio lo que he llegado a ser. No me ha visto recibir mis premios”, añade antes de reconocer que, para él, la tristeza es haber llegado a ser el número uno y que su padre no haya podido ver nada.