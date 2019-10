Cristina Almeida, muy dura con Iglesias: "¿Pero este hombre dónde está, en 'la higuera'?"

Cristina Almeida es de hablar claro. Y si es en televisión, más claro aún. Mamen Mendizábal lo ha comprobado nuevamente en Más Vale Tarde (La Sexta) este martes.

La periodista ha preguntado a la abogada, política y colaboradora de la casa por la exhumación de Franco y por unas declaraciones de Pablo Iglesias tachando de electoralista la medida por las fechas en las que tendrá lugar. El acto tendrá lugar este jueves, a días de que comience la campaña del 10-N.

Su respuesta ha sido del todo contundente: “Me da vergüenza que diga eso Iglesias. Cómo va a ser electoralista, si se aprobó en el Parlamento donde él estaba y no hubo un voto en contra. ¿Pero este hombre dónde está, en la higuera?”, ha llegado a preguntarse de forma retórica.

No había terminado. Almeida aún ha señalado que “quien ha hecho que sean estas las fechas ha sido la familia, que ha alargado el proceso”. “Además -ha rematado- que diga eso Iglesias... bien se debía callar porque hay que ver en la situación en la que estamos por no tener Gobierno”.

Tan encelada estaba con el líder de Unidas Podemos que ha llegado a culparle de la convocatoria de la manifestación de la Fundación Franco -que no ha sido autorizada por la Delegación- ante la exhumación y el traslado de sus restos. Se ha dado cuenta rápidamente y ha rectificado, ya de mejor humor. “Uy perdón, que me habías metido a Iglesias y no, claro. Hablaba de la Fundación Francisco Franco, que debería ser ilegalizada. Ya era hora de que le dijesen que no a sus manifestaciones”.