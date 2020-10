Una de las actrices de 'La Que Se Avecina' arrasa en Instagram al publicar una foto desnuda

A pocos días de que se estrene la duodécima temporada de La Que Se Avecina, que Telecinco espera poder emitir ya en noviembre, una de las actrices más conocidas de la popular serie ha sorprendido a sus seguidores en Instagram al publicar una foto completamente desnuda.

Se trata de Cristina Castaño, que este viernes cumplió 42 años y lo celebró publicando una imagen en la que la podemos ver sin nada de ropa, sobre la cama y tapándose los pechos con el móvil con el que realiza la foto con ayuda de un espejo.

“Happy Birthday To Me. A ver qué me regalo”, ha escrito Castaño, en una publicación que ha logrado en menos de 24 horas más de 100.000 ‘me gusta’.