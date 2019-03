Cristina Castaño: "Todas las mujeres que somos mínimamente conscientes nos hemos enfrentado a situaciones machistas"

Como actriz me parece un regalo. No solo a nivel interpretativo por los diferentes registros que tengo que explotar, porque no solo está la mujer poderosa y de negocios, también es una madre con un hijo de 17 años con muchísimos problemas y que tiene una sensación de culpa constante de que no ha sido buena madre. Es muy interesante como actriz y además hay un cambio físico brutal. Es posible que mucha gente cuando vea la serie no me reconozca. El propio productor no me reconocía con ese cambio y por mi acting. Hace que mi imagen no se relacionase con nada a lo que el público está acostumbrado de mí.

No. Ojalá lo fuera siempre, estas cosas son cíclicas. Estar de moda es un buen momento para una actriz. No me parece en absoluto negativo, lo interpreto como algo positivo, es un gran adjetivo. Si lo dicen por ahí, me gusta.

Nunca. He tenido la suerte de que me ha ido muy bien y si no lo hubiese dejado no habría podido interpretar a Constanza de Borgoña (El final del camino, TVE) o a Macarena en Toy Boy. Creo que tomé una buena decisión y el tiempo me está dando la razón, aunque si hubiese querido quedarme también habría estado bien. La tomé porque tenía hambre de otros personajes. Ya le había dado demasiados años a Judith y sentía que ya no podía darle nada nuevo y que tampoco tenía nada que aportarme a mí. Necesitaba otros personajes que me dieran experiencias nuevas.

Sí, Judith (mi personaje) ha marcado mucho. La Que Se Avecina ha marcado mucho mi carrera para bien, pero sí que es cierto que a ciertos productores o directores de casting les cuesta verme en otro registro que no sea ese, piensan que tú lo cuentas todo de esa manera. Como actriz me siento muy completa y Macarena me va a dar la oportunidad de cambiar de registro y contarle al mundo la otra actriz que también soy. Mi carrera continúa y es cuestión de tiempo que se me reconozca como Cristina Castaño actriz, aunque Judith siga estando en el corazón de la gente.

Creo que todas lo hemos sentido. Lo que a los 20 años parecía normal a los 40 empiezo a reconocer que no lo era. No es que esté muy involucrada con la causa feminista, pero soy mujer y este es nuestro momento. Antes no se hablaba de esto y ahora sí. Si nos callamos nosotras... tenemos una responsabilidad, por eso lo digo, porque nos toca tomar el relevo y las riendas de la situación y por suerte la sociedad, también los hombres, nos están dando ese lugar. Esto no pasaba hace 25 años, está pasando ahora, si nos callamos no vamos a conseguir nada. Si además tenemos voz y un medio donde se nos escucha... más.

No, y tampoco estoy de acuerdo con eso. Recuerdo que dejé de fumar en LQSA y engordé. Nadie me vino a decir ‘tienes que estar delgada’. El talento está por encima del físico. No todas las presentadoras son guapas. (Silencio). Si es cierto que la cámara es exigente y que la belleza es un valor muy grande en ese sentido. Sí que he recibido alguna crítica por ejemplo... bueno, es que no te lo voy a decir.

¿Recuerdas alguna situación concreta?

De todo tipo, macro y micromachismo. Todas las mujeres que somos mínimamente conscientes nos hemos enfrentado a esta situación.

Ahora que el feminismo tiene tanta voz, como dices, salen muchas otras voces a la contra.

Sí, claro, lógico. Recibo muchas críticas de mujeres cuando hago un comentario de este tipo. Fue muy criticado cuando dije que las mujeres también eran machistas, que nuestras madres lo son. No me parece tan alejado de la realidad. Era a mí a quien mandaban fregar y no a mi hermano. Eso ya es un machismo de base tremendo, que la mujer tenga que hacer las labores de la casa. Con eso hemos crecido. Yo amo a mi madre, pero sé perfectamente que mi casa era machista, mi padre no freía un huevo y una gran mayoría de las casas en España son así. Cuando hablo de esto no estoy criticando, estoy dando un dato que creo que es necesario afrontar para poder cambiar. Si no lo aceptamos no lo podemos cambiar.

Que recibas tantas críticas por una opinión o que estés expuesta por tu trabajo, ¿te genera ansiedad? Cada vez son más artistas los que confiesan sufrirla.

Está ligado con el tipo de sociedad en la que vivimos, en la que se exigen muchos resultados, en la que hay mucha prisa, en la que hay que ser perfecto, hay mucha competencia, mucho estímulo de todo tipo, visual, auditivo, mucho anuncio, mucho cómo debemos ser. Creo que eso como especie nos afecta y no para bien. Quizás consigamos muchas cosas y seamos competitivos, pero como seres humanos nos genera una serie de estados físicos que tengan que ver con la ansiedad y la depresión. Te están diciendo cómo debes ser y no que te quieras como eres, eso puede provocar tristeza. Como actriz me he preocupado de conocerme a mí misma y de conocer ese tipo de problemas para conocer a mis personajes. Los artistas somos personajes sensibles por naturaleza y tenemos más conocimiento por eso, porque lo tenemos que trabajar. Estamos muy expuestos y entiendo perfectamente que muchos compañeros salgan y digan esto.

En esta serie hay poca ropa y tú también has publicado muchas veces desnudos en Instagram. ¿En España somos un poco meapilas con el desnudo?

Sí, porque España está marcada por la religión católica... poco a poco se va abriendo la veda en este sentido. Esta es una serie donde se cuentan los personajes a través de su sexualidad, una serie con erotismo, cuidada y elegante. Venimos de ahí.