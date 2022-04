Cristina Cifuentes da mucho que hablar con su controvertida opinión sobre la tauromaquia

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes fue una de las participantes del programa Encuentros Inesperados que emitió laSexta este jueves. Junto a la expolítica, también visitaron el espacio de Mamen Mendizábal Mónica Carrillo, Edu Galán y Eduardo Iturralde.

Durante la charla que mantuvieron, que giró alrededor de las mascotas, Cifuentes habló de su afición por la tauromaquia: “Me gusta y la defiendo por muchos motivos que ahora no voy a explicar, sería otro debate. Soy consciente de que hay cierta contradicción, pero voy a las plazas a disfrutar de la corrida y de la fiesta, aunque reconozco que muchas veces lo paso mal por todo el proceso”.

Ante las opiniones contrarias del resto de asistentes, la expresidenta afirmó que se parte de la base de que “el toro de lidia no existiría, porque es algo que se cría específicamente para eso”.

Iturralde también se posicionó en contra: “Lo que no podemos hacer es no decir la verdad. Un toro es torturado. Respetando la tradición y la tauromaquia, la cuestión no es que al toro lo mates con una espada, sino que le estás torturando durante 20 minutos”.