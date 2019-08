Cristina Fallarás da voz a los millones de testimonios de violencia y abusos sexuales contra la mujer

La plataforma proyectocuéntalo.org consiguió movilizar a más de tres millones de personas en tan solo diez días. Mujeres y hombres de España y América Latina -principalmente- se atrevieron a contar casos de abuso y violencia machista en primera y tercera persona (en nombre de aquellas que no sobrevivieron para contarlo). Fallarás dijo en el acto de WMagazín: “A través de las redes sociales, creamos memorias colectivas ‘nuevas’ que nos habían sido hurtadas por las instituciones, por los funcionarios y por los medios”. Y agregó que “hay un montón de colectivos que no han estado representados en los medios de comunicación, porque a los medios de comunicación no les ha dado la gana. De repente nos ha salido el ‘Valle de los caídos’, de repente nos ha salido una ‘manada’, de repente nos ha salido la familia de Franco o cosas así que da la casualidad de que llevaban toda la vida ahí y nadie se había dado cuenta”.

Cristina Fallarás en el acto de WMagazín en la Feria del Libro de Madrid 2019 lee un pasaje de su libro ‘Ahora contamos nosotras. #Cuéntalo: una memoria colectiva de la violencia’ (Anagrama).

‘Ahora contamos nosotras. #Cuéntalo: una memoria colectiva de la violencia’ (Anagrama)

Por Cristina Fallarás

La foto

El martes 5 de mayo de 2015, el periódico francés Libération abría su edición a toda página con el titular BAS LES PATTES!, lo que vendría a significar “¡Quítame las manos de encima!”. Cuarenta periodistas de los principales medios de comunicación del país habían decidido publicar un manifiesto titulado Nosotras, periodistas políticas y víctimas del sexismo. Denunciaban que bajo los gobiernos de Sarkozy y Hollande no habían cambiado las prácticas de la “Generación Giroud”, en referencia a Françoise Giroud, fundadora en los años cincuenta del semanario L’Express, quien consideraba que una mujer tenía más “armas” para conseguir sacarle información a un político. Las escenas descritas en el manifiesto, sesenta años después de aquella época, no sorprendieron en el entorno periodístico, pero tampoco en el político. Entre otras basuras, denunciaban el caso de un diputado que les pasaba la mano por el pelo para darles la bienvenida, y el de otro que espetó a unas periodistas que aguardaban su llegada: “Parecéis prostitutas a la espera de un cliente”, o el de un político que dio la palabra a una periodista y no a otra porque consideraba, y así lo dijo, que “llevaba un vestido muy bonito”. Además, todas las propuestas de citas, copas, cenas a cambio de información. No era nada nuevo, ni en el periodismo, ni en la sanidad, ni en las finanzas, ni… La novedad residía en que las cuarenta periodistas se lo habían dicho primero a sí mismas, luego se lo habían comentado a otra y a otra y a otra, y así hasta al menos cuarenta colegas de profesión, que se habían planteado tomar medidas. Las medidas fueron redactar un manifiesto conjunto y publicarlo en la primera página de un periódico. Algunas no se sumaron, y un puñado de las que sí lo hicieron renunciaron a dar su nombre, conscientes de las represalias que vendrían después.

Pero el día en que llegó la foto a mi teléfono faltaban aún muchos años para que sucediera todo aquello.

Eran las dos de la madrugada y trabajaba en la sección de política del diario El Mundo. Corría 2002 o 2003, yo estaba en la treintena, aún no tenía lo que se llama en la profesión “agenda” y mi madre se sentía ya por fin orgullosa de su hija.

No tener agenda significa que no tienes contacto directo –teléfono, confianza, etcétera– con políticos, jueces, empresarios ni bocachanclas en general. Y eso es un problema. No tener agenda cuando trabajas en política viene a ser lo mismo que presentarte a una boda en pelotas. Aunque te escondas detrás de un árbol, vas a tener que acabar asomando la cabeza. En las redacciones manda la promiscuidad entre los redactores y redactoras y los llamados “poderes del Estado”, algo que yo no había practicado en mis quince años de vida periodística. No por un delicado prurito profesional, sino porque hasta ese momento me había dedicado a temas relacionados con la delincuencia, la pobreza, los movimientos vecinales, la prostitución… O sea, a la calle. Por eso una de mis primeras tareas, desde un mes antes de aquellas dos de la madrugada, había sido reunirme con líderes políticos y demás pomadilla fatua para presentarme y pedir teléfonos de contacto.