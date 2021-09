Cristina Medina lucha contra el cáncer y sus compañeros de 'La que se avecina' se vuelcan con ella

View this post on Instagram

“Estoy luchando contra un cáncer de mamá. Todo tiene muy buen pronóstico y no os vais a librar de mí tan fácilmente”, comienza diciendo la actriz que no da más detalles sobre su enfermedad, pero sí lanza una petición para todos los enfermos de cáncer.

“Quiero aprovechar esta oportunidad para decir cosas que nunca se dicen sobre esta enfermedad. Sólo pueden entenderlo los que están pasando por ella y los que están acompañando. Yo tengo la fortuna de sentirme muy querida muy bien acompañada por todo el mundo pero no son suficientes las ayudas que da el estado contra el tratamiento... Son muchísimos los efectos secundarios, no sólo la calvicie, que va para adelante. El cuerpo, lo que te duele, el insomnio, el vaivén emocional, esto es un carrusel deportivo emocional. Hay muchas cosas que una se tiene que buscar la vida, como el ejercicio, que es importante no dejarlo (...). Al final todo es lo mismo: dinero, dinero y dinero”, continúa su discurso.

Termina la intérprete lanzando la siguiente propuesta al entorno de los enfermos: “A la gente que acompañáis a enfermos de cáncer, quiero deciros una cosa: primero, mucha fuerza y mi apoyo absoluto. Pero hay una cosa que nunca hacemos y que nos vendría muy bien. Amigas y amigos de gente que lo está padeciendo: un crowfouding, un crowfouding por favor para la amiga o amigo que está padeciendo el cáncer... Hace falta dinero para ir a un acupuntor, para irte un fin de semana a tocarte el coño o los huevos, donde te de la gana. Se pasa por situaciones muy complicadas y lo que ya solo te falta de remate es estar tieso como una mojama”.

Las reacciones a las sinceras palabras de la actriz de La que se avecina no tardaron en llegar y son cientos los mensajes de apoyo que acompañan al post, especialmente los de compañeros de la serie cómica creada por Alberto Caballero y Laura Caballero

Vanessa Romero, Nacho Guerreros, Eva Isanta, Víctor Palmero o Fernando Tejero son algunos de los que han querido mandarle toda la fuerza a Cristina Medina, además de otro compañeros de profesión, como Paco Tous y Dani Rovira, que hace solo unos días hablaba de su propia experiencia en la lucha contra el cáncer.