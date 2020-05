Cristina Pardo entrevista a Almeida en 'Liarla Pardo' y sucede algo inesperado: su cara lo dice todo

Cristina Pardo, presentadora del programa Liarla Pardo de LaSexta, no daba crédito a lo que ha sucedido en pleno directo durante una entrevista al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Algo que se ha repetido durante toda la entrevista y que ha dejado ojiplática a la periodista, quien ha terminado reconociendo que jamás había hecho una entrevista en la que sucediera tal cosa.

Porque en varias ocasiones, tras las respuestas de Martínez-Almeida, se han podido escuchar aplausos de personas que se encontraban junto al alcalde madrileño, que ha conectado con el programa desde una calle de la capital.

“Veo que le están aplaudiendo. La verdad, señor Almeida, no se ha visto usted en otra”, ha bromeado Pardo tras los primeros aplausos. “Soy vecino del lugar donde estamos, va más por ahí, seguro”, trataba de quitarle importancia el regidor, que se lo tomaba a broma.

Pero la cosa no se ha quedado en un aplauso. Al siguiente, Pardo ya no sabía qué hacer y hasta se ha desconcentrado y ha perdido el hilo. “Ya no sé ni lo que le estaba diciendo”, ha reconocido tras asegurar que “nunca había hecho una entrevista” con ese ambiente.

Los aplausos se han repetido en otras ocasiones y Pardo ha bromeado asegurando que todo parecía “una sit-com” porque parecían “aplausos enlatados”. ”¿No tendrá usted a su jefe de gabinete dándole al play?”, ironizó la periodista. “Le puedo asegurar que no”, dijo el alcalde.