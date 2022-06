Cristina Pardo escucha a una diputada de Vox y no se puede contener: "Me parece de un mal gusto"

“Yo le recomiendo porque, realmente yo al señor Rubiño aunque él a mí me odia yo no le odio, que por favor se cuide en el Orgullo. Cuídense, cuídese durante todas las fiestas del Orgullo, ¿De acuerdo?”, le ha dicho Rubio a Rubiño.

“Pues porque sí, para que ustedes se cuiden. Yo creo que no es malo, ¿no?”, ha afirmado después de ver el enfado de la bancada de Más Madrid por el tono que ha usado.

Unas palabras a las que Rubiño ha respondido implacable: “No sé lo que ha insinuado usted aquí hoy cuando me ha dicho que me cuide en el Orgullo. Me parece muy grave que se sobrevuele con el estigma en base a la salud sexual, porque es a lo que usted se estaba refiriendo y lo sabe perfectamente, lo sabe perfectamente ¿Sabe de lo que nos tenemos que proteger las personas LGTBI? De personas como ustedes, que solo agitan el odio y la vergüenza”, ha señalado.

Tras ver lo ocurrido en la Asamblea, Pardo se ha pronunciado también rotunda: “Yo no sé si esta señora se refería a la viruela del mono o qué, pero me parece de un mal gusto y de una falta de sentido común”.

“De un rancio, de un antiguo”, ha apostillado Iñaki López.