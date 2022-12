Cristina Pardo explica así de tajante todo lo ocurrido en el Congreso en los últimos días

La presentadora de Más Vale Tarde, Cristina Pardo , valoró este jueves en El Hormiguero todo lo que ha sucedido esta semana en el Congreso de los Diputados, donde las polémicas no han cesado.

“También intentaron implantar la política del tweet y esto me provoca vergüenza ajena, ver que no son capaces de disuadir, de convencer al rival, de tener una conversación rotunda pero cortés”, explicó.

Pardo lo comparó con la vida en la calle: “Todos nos relacionamos a diario con mucha gente que no piensa como nosotros y no puedes ir por la vida sin filtros, diciendo lo que opinas de cada persona”.

“Me sorprende que no sean capaces de comportarse con el rival político”, se resignó, antes de aclarar que sí que hay diputados que son “capaces de mantener debates duros, pero corteses”.

Además, recalcó que las cosas no están bien o mal en función de quién las haga si no que “las cosas están bien o mal”. “Espero que los políticos de siempre no se dejen arrastrar a esta política de trazo grueso”, deseó.