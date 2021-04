Cristina Pardo hace este alegato sobre las elecciones en 'El Hormiguero' y arranca el aplauso del público

″¿Cuál es el objetivo?”, ha preguntado. “Desviar la atención, que no se hable de lo que está pasando y que el debate sea fascismo o libertad. Pes no. Vacunas, que acabe la crisis y no me toquéis las narices”, ha soltado Pardo en un mensaje que ha arrancado el aplauso de los presentes en plató.

El resto de la mesa, en la que además de Pablo Motos se encontraba Nuria Roca, Juan del Val y Tamara Falcó, ha comenzado a corear: “Presidenta”.

“No me queráis tan mal”, ha pedido Pardo ante las risas de sus compañeros.