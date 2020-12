El 'dardo' de Cristina Pardo a Salvador Illa por las últimas decisiones sobre el coronavirus

Como cada domingo, Cristina Pardo, presentadora de Liarla Pardo (LaSexta) ha entrevistado a Juan José Badiola, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza.

Con él ha repasado las últimas novedades sobre la pandemia de coronavirus, entre ellas las restricciones autonómicas de cara a las Navidades, muchas de las cuales todavía no se conocen porque los distintos gobiernos regionales todavía están estudiando las medidas a tomar.

Por ese motivo, Cristina Pardo, al despedir la conexión con Badiola, no ha podido evitar hacer este comentario y dejar este ‘dardo’ dedicado al ministro de Sanidad, Salvador Illa:

“Fíjense, Badiola no sabe si se puede ir donde se quiere ir. Es que esto es increíble. Ahora les vamos a detallar las restricciones que hay en cada comunidad autónoma, dentro de nuestras posibilidades, claro. Porque es que yo creo que no se lo sabe ni Illa. Le haces un tipo test a Illa y suspende. Aquí el allegado puede entrar pero no puede salir, aquí se puede ir a esquiar pero no puedes ver al allegado. Y lo del toque de queda, qué les voy a contar. Es una broma”.