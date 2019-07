En la segunda sesión de investidura de este jueves, Pedro Sánchez no consiguió salir investido al no obtener los apoyos suficientes. El líder socialista no logró un acuerdo de coalición con Unidas Podemos y, de momento, su nombramiento como presidente del Gobierno tendrá que esperar.

Las reacciones a este fracaso no tardaron en llegar. Desde todos los rincones de la sociedad se lanzaron a comentar la decepción que supuso para los votantes de la izquierda.

Cristina Pardo, la popular periodista de laSexta y presentadora del programa Liarla Pardo, sentenció tanto al PSOE como a Unidas Podemos con un tuit de tres palabras.

“Gobierno de K.O.lición”, escribió la periodista cuando se supo definitivamente que Sánchez no iba a conseguir los apoyos suficientes.

La publicación ha recibido más de 450 retuit, 2.000 me gusta y cerca de un centenar de comentarios.