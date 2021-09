Cristina Pardo sorprende al revelar qué político le ha ganado en las distancias cortas

Cristina Pardo e Iñaki López han formado pareja televisiva y se han puesto al frente del nuevo Más Vale Tarde, que ha vuelto con una imagen renovada tras la salida de Mamen Mendizábal.

La presentadora ha concedido ahora, un día después del primer programa, una entrevista a Ecoteuve en la que ha hablado de cómo ha sido el estreno, de sus años como reportera y de sus fuentes dentro del Partido Popular.

Sobre su estreno en Más Vale Tarde, Pardo ha comentado que “salió bien” y que “el balance es positivo” pero como es un programa diario “siempre habrá tiempo para pulir cosas”.

También ha hablado del exministro José Luis Ábalos, primer invitado al programa, y de cómo lo vio: “No le vi molesto, pero sí bajo de ánimos”.

Ya en la final de la charla, el periodista le ha preguntado a Cristina Pardo cuál es el político que más le ha sorprendido en las distancias cortas y ella ha respondido que Mariano Rajoy aunque “todos ganan de cerca”.

“Con Mariano Rajoy ocurría que no estaba coordinada la opinión de la calle, o la caricatura con respecto a lo que él era, y lo que sí se podía comprobar en privado. Se le caricaturizó con su pasotismo o frases imposibles, pero cuando no había cámaras sí se notaba que era muy inteligente”, ha explicado.

Por supuesto le encantaría tenerlo en Más Vale Tarde pero lo da “por imposible”: “Me hubiera encantado entrevistar a Rajoy. Cuando yo le hacía preguntas, he de decir que siempre me daba la palabra y respondía, pero nunca me ha dado una entrevista. Si algún día quiere hablar, supongo que no me elegirá a mí, pero me encantaría”.