Cristina Pedroche desvela el acuerdo matrimonial que tiene con Dabiz Muñoz

“Poner una cláusula en un matrimonio me parece lo peor. Una pareja tiene que fluir, el amor es fluidez”, señaló Cristina Pedroche al respecto, quien destacó que en estas situaciones “tú no puedes exigir a nadie nada, porque entonces quieres hacer lo contrario”. “A mí me dices que tenemos que hacerlo 20 veces, pues no me apetece ni una vez. Cuando obligas a algo se te quitan las ganas”, enfatizó.