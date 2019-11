Pedroche explica su "ataque de ansiedad" en 'El Hormiguero': "La gente lo verá y dirá 'Esta chica es tonta"

Este jueves, en Zapeando(laSexta), explicó lo ocurrido. ”¡Pero si caes en una piscina de bolas de un Chiquipark! ¿Cómo esa cara de terror?”, le preguntó el presentador Dani Mateo.

“Era el agobio de no saber cuándo se iba a abrir”, reconoció la colaboradora, que contó que en los ensayos la trampilla no había funcionado. “Toda esa ansiedad se me quedó aquí dentro y no podía”.

“Ataque de ansiedad, ¿eh?”, recalcó. “Me costó dormir un montón porque tenía ahí los nervios”, añadió.

“A ver, que yo lo veo y digo ‘Esto se lo tengo que explicar a la gente’, porque lo verá en su casa y dirá ‘Esta chica es tonta y ya está’. ¡Oye, que lo podéis seguir pensando!”, exclamó Pedroche. “Tengo mucho miedo a no controlar las cosas”, aclaró. Puedes ver el momento completo aquí.