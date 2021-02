Cristina Pedroche confiesa las lesiones que ha sufrido recientemente: "Tuve un dolor brutal"

Cristina Pedroche ha contado a la revista Hola las lesiones que ha sufrido durante la preparación del que ha sido uno de sus grandes retos: va a participar como invitada de honor este viernes en El Desafío, el programa de Roberto Leal en Antena 3.

La también colaboradora de Zapeando va a realizar una prueba cargada de acrobacias sobre tela, como si fuera el Circo del sol. Prepararlo le ha llevado mucho esfuerzo, ya que ha estado durante un mes y medio aproximadamente entrenando unas dos o tres horas diarias.

“Me hubiera gustado ejercitarlo mucho más pero es una disciplina que requiere demasiada fuerza, dedicación, concentración… y que los músculos estén frescos. Por mucho que uno quiera, llega un momento en el que tu cuerpo dice basta y no puedes más. Si no descansaba lo mínimo, luego no era capaz ni de trepar. Le di mucha caña para sacar la coreografía perfecta”, ha afirmado la televisiva, asegurando que el dolor ha sido secundario.

Pedroche, que ha contado que quería avanzar lo más rápido posible, ha sufrido diferentes lesiones, desde hinchazones en los antebrazos hasta dolores musculares en zonas de poco uso o agujetas en los dedos y nudillos de las manos.

Lo peor, sin duda, han sido las costillas: “Ahí ha sido lo más grave. He tenido tres fisuras con un dolor brutal. Había ciertas posturas que necesitan de mucho más tiempo y conocimientos pero, como soy muy cabezota, quería hacerlo sí o sí aunque mi entrenadora me parara. Es más, mi fisio dice que tengo una enorme capacidad de aguante. Hay gente que con solo una costilla fisurada no puede ni subir escaleras. Tuve eso sí problemas para dormir pero veía que quedaban pocos días, había que darlo todo y no podía dejar el reto a medias”.

Además, también ha tenido raspones, quemaduras al bajar la tela, moratones en las piernas o levantamientos de la piel. “Durante la grabación estuve con dolores y sufriendo bastante”, ha confesado.

Una vez terminó de realizar el reto, ha reconocido que paró de entrenar y guardó reposo para que las costillas volvieran a su sitio y cicatrizaran.