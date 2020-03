Cristina Pedroche desvela en 'Zapeando' cómo empezó su relación con Dabiz Muñoz

Cristina Pedroche desveló este martes en Zapeando (laSexta) cómo fueron sus inicios con el chef Dabiz Muñoz, que ahora es su marido. Mientras hablaban sobre las locuras que habían cometido para ligar, la colaboradora presumió de que siempre ha sido ella quien ha dado el primer paso, para incredulidad del presentador, Dani Mateo.

″¡Venga, anda!”, le contestó. “A Dabiz le conocí en un sitio de deporte y le dije ’Ay, podemos quedar a correr”, comenzó a relatar. Quedaron un domingo para hacerlo pero justo ella se levantó “malísima”, con “muchos mocos, con fiebre... como el corona pero no, que fue hace seis años”.

“Yo dije ‘Estoy malísima pero da igual porque yo sé que este chico va a ser pa’ mí”, recordó.

“Cuando empezamos a correr y metí ahí un poco de pico y pala y me enteré de que estaba soltero dije ’Se acabó esto. Me estoy encontrando mal, me voy al coche”, añadió antes de decir que empezó a “acosarle” por WhatsApp.

Para rematar, Dani Mateo contó su anécdota: se tiñó el pelo de azul por una chica ”¡y se lió con un calvo!”. Puedes ver el momento completo aquí.