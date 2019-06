"Quitaos ese pensamiento": Cristina Pedroche contesta a sus seguidores y desmonta dos falsos mitos sobre la regla

“Hoy he subido un story diciendo que usaba la copa menstrual y he recibido muchísimos mensajes. Unos positivos, contándome que ellas también la usaban y estaban muy contentas, otros negativos, diciéndome que era una guarrada que lo contara (estos por supuesto los obviaré) y otros mensajes con muchas dudas. Las comparto y os cuento mi experiencia”, empieza diciendo en el pie de foto antes de empezar con su saca dudas.

48.2k Likes, 1,646 Comments - @cristipedroche on Instagram: "Hoy he subido un story diciendo que usaba la copa menstrual y he recibido muchísimos mensajes. Unos..."

Se mancha mucho❌

“Nunca jamás la he llenado más de la mitad. Siempre pensé que sangraba mucho pero con la copa te das cuenta de la realidad. Con las compresas aunque solo sea una gota parece que se mancha mucho más”, señala.



La sangre huele mal❌



“La sangre no huele. Quitaos ese pensamiento. Lo que pasa es que algunas compresas y tampones llevan perfumes y productos químicos como los blanqueadoras que afectan al olor. Al llevar todos estos ingredientes es obligatorio cambiarlos cada cuatro horas como máximo”, detalla Pedroche.

¿Cómo se usa la copa menstrual?

La primera duda que le plantean es el tiempo de duración, mientras que un tampón no puede usarse durante más de seis horas, la copa puede tenerse hasta 12. “Me la cambio antes de irme a trabajar y me aguanta todo el día hasta que llego a casa. (Unas 10 horas, puede estar hasta 12h)”, detalla la presentadora.

Pedroche, aficionada al yoga, cuenta también que no tiene problemas a la hora de realizar esta y otras actividades físicas. “No se nota nada, no duele, no molesta...y si lo hace es porque no está bien colocada, así que, sácala, lávala y vuélvela a poner”, indica.

Con respecto a la limpieza, la presentadora recalca que no es necesario hervirla cada vez que se use, si no que con limpiarla vale. “Antes de usarla en cada ciclo la meto en agua hirviendo. Después entre puesta y puesta simplemente la lavo bien con agua calentita. Y cuando termino la vuelvo a hervir para ya guardarla hasta el siguiente mes”, detalla la colaboradora.

Pedroche también enfatiza que es “súper fácil” de usar. “Yo al principio me metía en la ducha para quitarla porque me daba cosa que se me cayera”, indica. La colaboradora de Zapeando confiesa que no tiene una marca predilecta, pero que no le gustan las de colores, y con respecto a la talla señala que existen dos tipos: para mujeres que han dado a luz y las que no.