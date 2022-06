Cristina Pedroche dice que cree en la energía de los objetos y lo que cuenta después la asombra hasta a ella

Cristina Pedroche en 'El Hormiguero'. ANTENA 3

Cristina Pedroche ha acudido este jueves a El Hormiguero, donde ha presentado el estreno de la segunda temporada del reality Love Island. Además, durante la entrevista con Pablo Motos ha asegurado que cree en la energía de los objetos y lo que cuenta la asombra hasta a ella.

Cuando Motos le ha preguntado directamente sobre si cree en “la energía de los objetos” ella lo ha corroborado. “Sí, demasiado”, ha confirmado. “Siempre digo que no soy supersticiosa, que no soy maniática y que no tengo TOC, pero es mentira, tengo muchísimos. Lo que pasa es que no me doy cuenta hasta que los hago”, ha asegurado.

Así ha contado que el día anterior su madre le compró un collar por si se lo quería poner en el programa de Antena 3. “Pero no me lo he puesto porque no puedo venir a El Hormiguero con un collar nuevo que yo no sé qué energía trae”, ha revelado.

“Sí, sí, es absurdo”, ha dicho ella misma. “Pero es como que las cosas me dan suerte, o mala suerte. Y si me dan mala suerte fuera”, ha señalado. “Me siento mal porque digo que David tiene sus cosas pero las mías son peores”, ha añadido entonces la presentadora.

A continuación, ha admitido otra manía que tenía, sobre todo, durante los exámenes. “Yo siempre llevo muchos bolígrafos, porque si tú me pides uno, en tu caso a lo mejor me parece bien que luego me lo devuelvas, pero de una persona que no conozco y que no sé si es muy lista o poco lista, pues yo no cojo bolis, yo te regalo bolis”, ha explicado.

Y en ese momento Pedroche no ha podido evitar exclamar ante la risa de todos: “Estoy fatal. No tenía que haber contado esto en la tele”.