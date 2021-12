Cristina Pedroche habla así de claro de la subida del precio del restaurante de Dabiz Muñoz

“Las empresas son entidades únicas, tienen que vivir por sí solas. No vale que esta empresa pierda mucho y que luego tengas otras pequeñas que te vayan ayudando. No, el dinero no se pasa de una a otra”, ha apuntado. Y ha añadido que “hasta que Dabiz ha entendido esto, pues ha costado unos años”.

"Porque fue lo primero que le dije según le conocí", ha revelado. "Es que no puede ser que tú no tengas dinero, que tengas el mejor restaurante del mundo y no ganes dinero, porque todo lo que él ganaba lo metía en la empresa. Y eso no está bien", ha continuado.

Así, Pedroche ha resaltado que considera que "por fin" van a poner un precio que cree que "es justo a la calidad que damos, a la cantidad que damos y a toda la experiencia". "Tenemos no solo al mejor cocinero del mundo, sino a los mejores trabajadores", ha resaltado.

"Esos sueldos se tienen que pagar. Pero ojo, que no es solo los sueldos, ni las horas, ni las condiciones de los trabajadores, que también, sino que la empresa tienen que ser viable por sí misma", ha concluido.