Cristina Pedroche, indignada con una periodista: "Madre mía, que una mujer me haga esa pregunta a mí..."

Cristina Pedroche ha mostrado su indignación ante la pregunta de una periodista, que quería saber si la presentadora iba a enseñar mucho con su vestido en las próximas campanadas.

“Madre mía, que una mujer me haga esa pregunta a mí... De verdad, luego decís. Enseñaré lo que me apetezca. Esa es la respuesta”, ha zanjado Pedroche, que antes había advertido: “Este año, o triunfo por todo lo alto o me hundo”.

Puedes ver el momento pinchando en este enlace.

“Yo lo hago para mí, para sentirme Beyoncé, Lady Gaga, Ariana Grande y Rosalía en la misma noche y lo quiero reventar”, ha explicado durante un evento de salud íntima.

Pedroche ha subrayado que “las campanadas no son una cuestión de enseñar”, sino “de show”. “Da igual enseñar más o menos, el show va a ser el mismo. Es un espectáculo. Es mi cuerpo y si quiero lo enseño”, ha subrayado.

La presentadora ha querido aclarar que “si fuera una cuestión solo de enseñar” saldría desnuda. “Pero es que hay un concepto detrás, hay mucha moda, está Josie detrás... Este año es un concepto muy currado y es espectacular”, ha adelantado.