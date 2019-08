Cristina Pedroche más tajante que nunca ante los últimos rumores: "Sois muy pesados. Dejadme vivir"

Cristina Pedroche es uno de los rostros más famosos de España. La televisiva, que además es una de las influencers más cotizadas en Instagram, ha sido muy contundente en Zapeando.

En el programa vespertino de laSexta analizaban el vestido de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, en un acto. Numerosos medios informaron de que podría estar embarazada, algo que ha cabreado mucho a Pedroche, acostumbrada también a que los medios den por hecho cada poco tiempo que está embarazada.

La vallecana ha aprovechado para lanzar un mensaje feminista: “Que no digan que estamos embarazadas todo el rato, que sois muy pesados”.

Y ha sido tajante: “Y hablo ya por mí. No, no estoy embarazada, dejadme vivir. Además estoy con la regla. No me apetece meter tripa todo el rato. Que me dejéis vivir. Ya está”.