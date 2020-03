Cristina Pedroche, muy tajante para desmentir un titular sobre ella y el coronavirus: "Esta sociedad me da asco"

Cristina Pedroche, la colaboradora de programas como Zapeandoo El Hormiguero, ha desmentido una noticia que llevaba un titular que ella nunca pronunció.

El portal Cerebrother, una web satírica publicó el pasado dos de marzo una pieza de la televisiva con el siguiente entrecomillado. “Pedroche: ’Si llegamos a mil infectados de Coronavirus en España os enseño una teta”, se podía leer.

En el texto se aseguraba que lo había anunciado en Zapeando y que ya lo había hablado con su marido.

Ahora y con los mil afectados por coronavirus en España, Pedroche ha desmentido esa información con un mensaje contundente colgado en sus perfiles de Instagram y Twitter.

“Se publica en esta web esta noticia sobre mí. Se hace viral y ahora tengo muchísimos mensajes que enseñe una teta”; ha comenzado. ”¿De verdad? ¿De verdad tengo que aclarar que por supuesto nunca he dicho eso? ¿De verdad jugamos con una cosa tan seria como los afectados por el coronavirus?”, ha continuado Pedroche.

Además, ha sido muy seria para finalizar: “Esta sociedad me da asco. Luego no digáis que no necesitamos reivindicar cosas”.