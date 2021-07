Cristina Pedroche da que hablar con estos pantalones, pero no es lo más loco de su 'look'

Es habitual que Cristina Pedroche llame la atención por sus estilismos, pero esta vez ha llevado el riesgo que la caracteriza al extremo. La presentadora acudió este domingo a la presentación de la nueva película de Santiago Segura , ¡A todo tren! Destino Asturias, y su look no dejó indiferente a nadie.

Pero lo más loco de su look lo reservó para la mirada. La maquilladora Carolina Moreno diseñó un efecto ‘cara lavada’ para el rostro de Pedroche porque toda la atención se fue a los piercings de pestañas que lució la colaboradora de Zapeando.

Sus seguidores están tan enamorados del look como sorprendidos. Y es que Pedroche sabe cómo acaparar la atención con sus estilismos. En abril, sin ir más lejos, apostó por un vestido de Guillermo Décimo que estuvo a punto de batir un récord de reacciones y generar más comentarios que sus apariciones de Nochevieja.

Sus seguidores se quedaron ojipláticos y, aunque alguno alabó su riesgo a la hora de vestir, la mayoría confesaron en los comentarios de la publicación de Instagram que no era su look más acertado.

Lo mismo sucedió con las botas de cristales y en color verde, que eran un homenaje a la pandemia pero que los espectadores no comprendieron. Guste o no, Cristina Pedroche no deja indiferente a nadie.