Cristina Pedroche: "Puedo darte el mismo mensaje feminista tanto vestida como desnuda"

“Es una noche mágica y quiero sentirme una superestrella. Me pongo lo que me apetece. Quiero ser Beyoncé, Rihanna, Ariana Grande, todas en una”. Y no le importa lo que la gente piense de ella: “No puedo gustar a todo el mundo, no soy una croqueta”.

“Si salieras vestida hasta el cuello, ¿tú crees que tendrías la misma audiencia?”, le desafió Gemio. Y Pedroche contestó con incredulidad: ”¿Me estás diciendo que si ponen a una persona totalmente desnuda va a tener más audiencia?”.

La presentadora de Atresmedia puso sobre la mesa un ejemplo para sostener su teoría: en 2015, Mediaset España eligió para las campanadas al equipo de Cámbiame, que terminó tomándose las uvas en ropa interior.

“Soy un fenómeno. La gente me compra porque me ha visto crecer. Conmigo se desmonta eso de guapa y tonta”, sostuvo.