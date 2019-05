Cristina Pedroche responde así a la polémica frase de Fran Rivera: "Es delito"

Cristina Pedroche ha querido expresar su opinión en referencia a la polémica frase de Fran Rivera en Espejo Público tras el suicidio de una trabajadora, madre de dos hijos, de Iveco después de que se compartiese de forma masiva un vídeo sexual antiguo.

El diestro ha asegurado en el programa de Susanna Griso: “No es culpable, evidentemente, el malnacido que haya... porque no es hombre hacer viral un vídeo así. Pero los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo”.