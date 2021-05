La colaboradora de ZapeandoCristina Pedroche ha confesado este miércoles en el programa de laSexta la que ha sido la mejor época profesional de su vida: cuando trabajaba como reportera.

En el programa estaban analizando un vídeo de un reportero de Telemadrid, cuando la vallecana ha hecho la confesión: “Yo disfrutaba muchísimo, ha sido la mejor época profesional de mi vida. Me lo pasaba tan bien, generar un contenido de nada”.

Otro colaborador del espacio, Quique Peinado, le ha comentado que probara ahora ella a salir a calle a ver si podía hacerlo. “Ahora no se puede, es la pena pero me lo pasaba genial”, ha insistido.

Pedroche ha recordado que una vez se metió en el coche con un político y le pidió que la llevara al plató de Sé lo que hicisteis. Cuando arrancaron, según ha dicho, estaba extrañada y sin el cámara.

En otra ocasión, mientras trabajaba en Otra Movida, se coló debajo del escenario de Metálica. “Estaban actuando en Rock and Río Brasil y llegué al escenario. Aparecí con una acreditación falsa que me hice y cuando salí me miraban como preguntándose si podía estar ahí o no”, ha echado la vista atrás.

“Ser reportero es muy guay, a veces lo ves y dices pobrecillos, pero es muy guay”, ha rematado.