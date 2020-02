Cristina Pedroche se salta el protocolo y aparece así en 'Zapeando': pero hay explicación

Zapeando ha celebrado este viernes el carnaval. Los colaboradores del programa que presenta Dani Mateo acordaron ir disfrazados con un traje comprado en páginas como Aliexpress o Amazon.

“Aquí todos nos hemos gastado cuatro duros por Internet, pero Cristina lleva un modelo de Agatha Ruiz de la Prada que a lo mejor vale más que mi casa”, ha dicho Dani Mateo.

Pedroche ha explicado que ella no entendió que lo de “hay que pedirlo por Internet” se refería a que había que usar páginas del estilo Aliexpress. “Yo por Internet dije ‘pues me voy a poner en contacto con Agatha Ruiz de la Prada y que me haga esta maravilla’”.

“No has incumplido el acuerdo porque lo has hecho a través de un correo electrónico”, ha dicho en tono de humor el presentador.

Finalmente, Pedroche ha explicado que va de Hada del Reciclaje “para concienciar a la gente de que hay que reciclar”. El vestido está hecho de vidrio y ha colaboradora ha afirmado que es “muy guay” y que le encanta.

El resto de colaboradores iban tal que así: Quique Peinado de Popeye, Dani Mateo de El Sombrerero Loco, Miki Nadal de Thor, Lorena Castell de Wonder Woman y Anna Simón de pirata.