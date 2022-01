Cristina Pedroche se sincera tras las Campanadas: "Están siendo días difíciles"

Cristina Pedroche ha expresado en un extenso post de Instagram —red social en la que tiene casi tres millones de seguidores— cómo se siente después de dar las Campanadas en Antena 3 junto a Alberto Chicote.

La televisiva se ha “abierto en canal” en unas reflexiones que han provocado miles de reacciones.

Ha explicado Pedroche que “aunque no lo parezca” para ella “están siendo días difíciles” y que, aunque intenta mantenerse al margen y no leer nada “siempre hay comentarios o gestos que me llegan y que me hacen sentir mal. Mal no, muy mal”.

La colabora de Zapeando, el programa vespertino de laSexta, ha comentado que quería que este año fuese “el más especial” y ha jurado que la noche del 31 la disfrutó “muchísimo”.

“Creo que se me notaba, que estaba feliz, espléndida, de verdad que parecía que había vuelto a nacer”, ha escrito en el post. Ha añadido que se sintió “más guapa que nunca” con “una energía arrolladora” y “muy feliz” por llevar un diseño de 1991 de Manuel Piña.

Después de analizar parte de su vestimenta, Pedroche ha explicado que le apetece “estar unos días tranquila”: “Quizás es por el cúmulo de cansancio, también de insultos y malas palabras, o de otras cosas, porque la gente me felicita cuando sé que muchos no se alegran de verdad”.

“Felicitarme por la audiencia no me vale, me vale que el 31 me digas: olé tú, Pedroche”, ha añadido. Ya en la última página de las tres en las que ha compartidos sus reflexiones ha contado que ella cada Nochevieja se queda “totalmente desnuda en cuanto a sentimientos”.

“Si ese día no has estado, para mí no tiene sentido que estés el día de las audiencias. Yo nunca hablo de esas cifras, ni pongo nada en redes, porque de verdad yo lo hago para mí. Es una recompensa personal”, ha explicado.

Para terminar ha pedido “lo mejor” para todos, tanto para los que la apoyan en todo lo que hace como para los que la critican.