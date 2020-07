Cristina Saavedra revienta: "Todo muy bien, ¿no? SINVERGÜENZAS"

Cristina Saavedra, presentadora de la edición nocturna de La Sexta Noticias, ha mostrado su indignación después de que, según asegura, el Fuenlabrada viajara a A Coruña para jugar frente al Deportivo a pesar de que cuatro miembros de ese equipo habían dado positivo.

El partido finalmente no pudo celebrarse porque ocho personas de la expedición dieron positivo. La Liga, sin embargo, decidió no aplazar la última jornada de Segunda División, que terminó con el Deportivo descendido pese a no haber jugado.

Saavedra, aficionada del equipo gallego, se ha quejado de que todos los infectados del Fuenlabrada llegaran al aeropuerto, estuvieron en contacto con la tripulación y se fueron a un hotel.

“Hotel con personal trabajando y con clientes. Hotel donde están ahora. Y de dónde se tienen que ir los clientes por miedo”, ha lamentado la periodista, que ha rematado: “Todo muy bien, ¿no? SINVERGÜENZAS”.