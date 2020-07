Cristina Saveedra cuenta una dura historia personal por el coronavirus

“A la madre de Carmen no la trasladaron a un hospital. ¿Por qué si las UCI de A Coruña nunca estuvieron colapsadas? Son muchas las familias que piden una investigación. La madre de Carmen... era mi madrina”, escribió la periodista.

Carmen explicó en Más Vale Tarde que la familia pidió hacer una videollamada, pero que la residencia lo impidió, por lo que su madre “se murió sin una mano a la que agarrar”

“Según el protocolo del Sergas no era candidata a UCI. Eso tenían que decidirlo en el hospital, como mínimo que le den la opción a sobrevivir”, lamentaba la mujer, que también denunció que, después de que su madre falleciera, no pudieron certificar que era ella: “Nos dijeron que su cuerpo iba en bolsas herméticas y no se podía ver”, lamentó.