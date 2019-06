“Hay una cosa que quiero decir. No sé si querrá que lo diga, pero yo quiero contarlo”, empezó Soria, que se le entrecortaba la voz en cada palabra.

"Florentino Pérez me dijo que se hará cargo del hijo de Reyes hasta los 18 años". Las palabras de @cristobalsoria en #ChiringuitoReyes pic.twitter.com/KE3gmrxscw

“Todos sabéis mis gustos futbolísticos, pero aquí no hay gustos ni absolutamente nada. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, estuvo sensacional, increíble y viendo la situación, la tragedia, tuvo un detallazo. Nos dijo que se iba a hacer cargo de su hijo mayor, de 11 años”, comunicó Soria entre lágrimas.

El colaborador también afirmó que ya estaba prevista que jugase en el Madrid. “Pero me dijo con un cariño que él se haría cargo hasta los 18 años, que no nos preocupáramos de nada. ’De este me ocupo yo”, continuó el sevillista.