Critica que la gente se exprese con imágenes de ‘Los Simpson’ y ocurre lo inevitable

"Oh miren, soy demasiado amargada y me creo demasiado intelectual como para usar o comprender memes" pic.twitter.com/vDTphhsDFF

Carolina sanin be like : pic.twitter.com/0TyRfNzynA

Ay, Carolina, estaba teniendo un día regular, no voy a meditar y sí a trabajar. ¡Pero ahora el tema en Twitter mejoró sustancialmente, porque Los Simpson son tendencia! Bueno, ya me voy, un abrazo, gracias, chaaaoooooooo... pic.twitter.com/LJdF7yhVi9

No conozco a Carolina Sanín, jamás he visto a Carolina Sanín, ni he tenido contacto con ella pero... perdón, no puedo seguir. pic.twitter.com/5UdcB7No4j