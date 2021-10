Critican a Cañizares por lo que ha dicho tras saberse que un futbolista es gay

Santiago Cañizares, exportero del Valencia, del Real Madrid y de la selección española, está recibiendo críticas por sus palabras después de que Josh Cavallo, futbolista del Adelaide United, hiciese pública su homosexualidad.

“Estáis hablando que, por porcentaje, en el fútbol debería haber jugadores gays. Yo no he conocido a ninguno, sinceramente. Y he sido compañero de muchos y no he conocido a ninguno”, ha afirmado en Radio Marca.

“Estadísticamente esto es una situación muy debatible. Estadísticamente en sectores de moda, de estética, de televisión, pues seguramente la estadística de homosexualidad es mucho más grande que en otros sectores como por ejemplo el fútbol. Ese es mi punto de vista”, ha asegurado.

“Entonces, no necesariamente me he tenido que cruzar con alguno. Cuando sí me he cruzado con alguno es cuando he trabajado en la televisión, cuando he ido a grabar un anuncio o cuando he ido a un desfile. Ahí sí me he cruzado con muchos más que el porcentaje habitual. Porque son sectores donde hay más gente. En el fútbol no conozco a ninguno”, ha sentenciado.

Cuestionado por qué en esos otros sectores hay más gays que en el fútbol, Cañizares ha asegurado: “Yo, si soy homosexual o soy heterosexual a mí no me priva nadie en no dedicarme a lo que a mí me apetezca”.

“Si el fútbol fuera un lugar donde hay un gran porcentaje de homosexuales, ninguno de ellos dudaría en decir: ‘Vamos a jugar al fútbol, que es lo que me apetece’. Pero me da la sensación de que ese porcentaje en fútbol y en otros deportes disminuye. Yo no recuerdo haber visto. Puedo haber sospechado de alguno por aquello de: ‘Este chico no tiene pareja, a lo mejor es que no es heterosexual’. Pero es que tampoco le he visto con una pareja que pueda pensar que es homosexual. No puedo pensar por eso que es homosexual”, ha proseguido.

“No puedo ir a Telecinco y decir: ’¿Aquí hay el porcentaje habitual de homosexuales? No, hay más. Porque así lo considera la cadena o así han desarrollado ellos su profesión”, ha zanjado.

Tras ello, el humorista Miguel Lago ha afirmado en el programa de Cuatro Los Teloneros: “Voy a poner el ojo más en el vestuario que en los seguidores. Lo que ha dicho Santiago Cañizares, y le nombro a él porque las declaraciones son suyas, de que nunca se ha cruzado con un gay... eso es mentira”.

“Frases como la de Cañizares y otra tanta gente han hecho mucho daño y se lo pienso decir a él si un día nos cruzamos. Me los he cruzado hasta yo y no quiero hablar más”, ha añadido.