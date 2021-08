Fue en esta donde recibió el mensaje de un tuitero, que le echaba en cara la camisa que llevaba: “Ibai cobras miles de euros y vas con la camisa que me compré en el Pull en 2013, no me jodas”.

Llanos contestó a este usuario con una sola palabra, que ha sido muy aplaudida en redes sociales: “Humildad”. Su respuesta lleva más de 5.000 me gusta.